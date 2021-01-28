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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«تموين الجيزة» توجه بتحسين منظومة الخبز في المدن الجديدة

الخميس 28/يناير/2021 - 10:41 م
منظومة الخبز
منظومة الخبز
صلاح عامر
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أكد المهندس طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه تم التنبيه على المخابز البلدية المنتشرة في مدينة 6 أكتوبر، والتي توفر وتنتج الخبز لصالح جهازي مدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر بالإنتاج كامل الحصة مع الالتزام بالجودة المطلوبة ووزن الرغيف الواحد 90 جراما.

وتابع "حسن" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم الاجتماع مع شركة المصريين للتوزيع والخدمات بتخصيص سيارة لكل مخبز، لتوزيع الخبز على الأكشاك وعدم استلام الخبز غير المطابق للمواصفات القياسية والجودة المطلوبة وتوفير ماكينة واحدة للكشك واستلام الخبز صباحا في تمام الساعة السادسة صباحا والعمل على تواجد موظفة الكشك منذ الساعة السابعة صباحا حتي الساعة الثالثة مساء، وعدم تحميل تموين السيارة من المحروقات إلى صاحب المخبز.

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