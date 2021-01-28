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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدستور» تعرض حالة مسنة بلا مأوى في الفيوم.. والمحافظة تتدخل

الخميس 28/يناير/2021 - 08:38 م
مسنة بلا مأوى في
مسنة بلا مأوى في الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" صورًا لسيدة مسنة تفترش بالشارع كوبرى شارع السنترال بمدينة الفيوم.

وتوجهت "الدستور" للسيدة لمعرفة قصتها، ويبدو عليها أنها مصابة بمرض عقلي، وتركت منزلها وفضلت الجلوس بالشارع، منذ ٤ سنوات.

وقال محمود محمد، أحد جيران السيدة بالشارع وصاحب محل بالمنطقة لـ"الدستور"، إنها من قرية سنوفر، ولديها ولدين وتفترش الرصيف منذ ٤ سنوات، وكانت تعمل بالسوق بائعة لتعول أسرتها، مشيرا إلى أنها تدعي أنها مختلة عقليا وترفض المساعدة بالتحرك لأي دار بدلًا من الشارع كما أنها رفضت الانتقال مع فريق إنقاذ المشردين بلا مأوى بغرض التسول.

في السياق ذاته، قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه سيتم التعامل مع الحالة، والتواصل مع وكيل وزارة الصحة بالفيوم لمباشرة الحالة، وإيداعها لمستشفى أمراض النفسية والعقلية.

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