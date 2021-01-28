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محافظات

جراحة ناجحة لسيدة وطفلة بمستشفى بني سويف التخصصي

الخميس 28/يناير/2021 - 08:58 م
الدكتور صلاح جودة
الدكتور صلاح جودة
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم، أن المستشفى استقبل مريضة تبلغ من 44 عامًا، تعانى من جحوظ في العين وتدهور حدة الأبصار في نفس العين، مع وجود صداع مزمن غير مستجيب للعلاج الدوائي.

وأضاف صلاح، في تصريحات الخميس، أنه تم عمل الفحوصات اللازمة وتبين وجود ورم في الفص الصدغي بالمخ، مع تورم في عظام الجمجمة، وتورم التجويف العظمي للعين، وتم إجراء جراحة دقيقة للمريضة بالمستشفى باستخدام الميكروسكوب الجراحي وحفار العظام عالي السرعة.

وتم إزالة عظام الجمجمة الضاغطة على المخ والتوسيع على العصب البصري، مع إزالة غشاء الأم الجافية المغلف للورم، وتم استئصال الورم وإجراء جراحة ترقيع لعظام الجمجمة باستخدام أسمنت عظمي، في عملية استغرقت 8 ساعات متواصلة، وخرجت المريضة في كامل الوعي والحركة بعد العملية مع تحسن في حدة الأبصار.

ويتكون الفريق الطبى من الدكتور وائل نظيم، استشارى المخ والأعصاب، والدكتور أحمد ربيع استشارى التخدير.

وأوضح مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي أنه تم إجراء جراحة عاجلة لطفلة عمرها عامان، بعد أن حضرت إلى المستشفى بعد أن سقطت من أعلى السرير، وتم عمل الأشعة المقطعية، حيث تبين وجود نزيف بالمخ، وتم إجراء جراحة عاجله لتفريغ النزيف وتم حجزها في العناية المركزة بالمستشفى حتى تحسن الوعي، وتم حجزها داخل المستشفى ثم خرجت بكامل الوعي.

قام بإجراء الجراحة الدكتور أسامة عبدالوهاب، استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، والدكتور حسام دياب إخصائي جراحة المخ والأعصاب.

ووجّه مدير عام المستشفى الشكر لجميع أعضاء فريق العمل للجهد المبذول لخدمة المرضى وتطوير الخدمة الطبية.

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