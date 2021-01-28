«الوطنية لحقوق الإنسان»: النظام الأمريكي بات مخادعا أمام العالم

أكد محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية في حق المتظاهرين العزل هو انتهاك يفرض على النظام الأمريكي عقوبات وخيمة.وقال عبدالنعيم، إن النظام الأمريكي الذي لطالما نادى بالحريات والديمقراطية بات أمام العالم مخادعا ويكيل بمكيالين.وطالب عبدالنعيم المنظمات العربية ذات الصفة الاستشارية بجنيف أن تتخذ موقفا ضد ما قامت به الشرطة الأمريكية والنظام الأمريكي ووسائل الإعلام من انتهاكات وتكبيد الحريات في حق المتظاهرين السلميين.واختتم البيان أن من كانوا ينادون بالحرية هم الذين أضاعوها وأن ما قامت به الإدارة الأمريكية انتهاك سافر يجب التحقيق الدولي فيه.