المشدد 15 سنة لسباك قتل شابا في مشاجرة بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سباك بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل شاب بمشاجرة لخلافات الجيرة في المرج.وأسندت النيابة للمتهم ابراهيم.م سباك، قتل المجني عليه محمد.ا، عمدا بأن أطلق عليه رصاص من فرد خرطوش قاصدا من ذلك ازهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته في الحال.كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من مستشفى المطرية التعليمي باستقبالها شاب توفى إثر إصابته بطلق خرطوش.وبانتقال قوات الأمن والفحص تم التقابل مع والد المجني عليه، وبسؤاله قرر نشوب مشادة كلامية بين نجله المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه وقام بإحضار فرد خرطوش وأطلق عيار خرطوش تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش.بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.