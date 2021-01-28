رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أسامة الأزهري يعلن إصدار 6 مؤلفات جديدة من وحي جمهرة أعلام الأزهر

الخميس 28/يناير/2021 - 08:17 م
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
كتب : عمرو رشدى
طباعة
أعلن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عن إصدار 6 سلاسل مؤلفات جديدة من وحي موسوعة جمهرة أعلام الأزهر الشريف.

وقال الأزهري في بيان له: لقد كان مما امتن الله تعالى به: أن وفّق وأعان لإخراج: (جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين: الرابعَ عشر والخامسَ عشر الهجريين)، أو (جمهرة الأزهريين الكبرى).. فجاءت بفضل الله تعالى حاويةً لعجائب أخبار الأزهريين وتراجِمهم، وافيةً بالدَّيْن المعلَّق في رقابنا من الوفاء للأزهر ورجاله، وإحياءِ أخبارهم ومآثرهم، وإشاعةِ فضائلهم، تمهيدًا للكشف عن مناهجهم وعلومهم ومعارفهم وأحوالهم، في حمل مواريث النبوة، والسيرِ إلى الله جل جلاله.

وأضاف أن عددا من الباحثين نهض للكتابة حول هذه الجمهرة فنشأت سلسلة كتابات عرفت بـ(من وحي جمهرة أعلام الأزهر الشريف)، وقد كان صدر منها الإصدار الأول وهو (جمهرة الأزهريين الوسطى)، للدكتور أحمد نبوي الأزهري، والتي اختصر فيها المجلدات العشر في مجلد واحد من القطع الكبير.

وأعلن اليوم عن صدور الأعداد من الثاني حتى السادس من هذه السلسة، وهي كالتالي:

2- جمهرة الأزهريين الصغرى، للدكتور أحمد نبوي الأزهري، اختصر فيها (الجمهرة الوسطى) وفيها زيادة أكثر من (خمسين) ترجمة على (الوسطى) و(الكبرى).
3- جمهرة الأزهريين في شطورة، للكاتب والباحث الأستاذ حسين القاضي، ترجم فيها لأكثر من مئة أزهري من قرية العلم والعلماء (شَطّورة) التابعة لمحافظة سوهاج في مصر.
4- جمهرة الأزهريين في المنيا، للباحث الأستاذ أحمد إبراهيم المنياوي، ترجم فيها لحوالي مئة وخمسين عالما وعَلَمًا أزهريا من محافظة المنيا.
5- قيمة الوطن في ضوء سير أعلام الأزهر الشريف، للدكتور إبراهيم شعبان المرشدي، وهي دراسة تأصيلية تاريخية من خلال سير الأعلام من الأزهريين المترجمين في الجمهرة وتفكيك لبعض مقولات جماعات التطرف والتكفير الخاصة بفكرة الوطن.
6- مشاهد الجلال، للباحث الأستاذ أحمد إبراهيم المنياوي، استوعب فيه المواقف الخالدة لعلماء الأزهر الشريف من (الجمهرة الكبرى) وزاد عددًا من المواقف الأخرى.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أنه لا تزال الأعمال مستمرةً حول هذا الكتاب.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

المتهمون بمحاولة اغتصاب فنانة: «خططنا لسرقتها»

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مصرع 6 بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع دواجن بولاية جورجيا الأمريكية

رابط موقع المنصة الموحدة للكهرباء.. خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى

اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي

شريف صالح: ربما في المستقبل يعود الورق إلى الواجهة