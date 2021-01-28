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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

«الوزراء» يستجيب لاستغاثة سيدة بلا ماوى

الخميس 28/يناير/2021 - 09:23 م
جريدة الدستور
رشا نصر
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بعد نشر صورة لسيدة وأطفالها يفترشون الشارع بميدان التبة بالحي العاشر بشرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رصدها فريق العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

ومن خلال التنسيق مع المسئولين بوزارة التضامن الإجتماعي وفريق التدخل السريع المركزي، وببحث ودراسة الاستغاثة تبين صحة المعلومات الواردة من المنظومة بشأن الاستغاثة، وتأكدت معاناة الأسرة نتيجة ظروف اجتماعية قاسية مرت بهم.

وتولى المسؤولون بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن التنسيق مع مدير إدارة شرق مدينة نصر، وأجرت الجمعيات بمدينة نصر سكن للمواطنة وطفليها، بالإضافة إلى تحمل الجمعيات تجهيز وفرش المسكن، وفي ذات الوقت صرف مساعدة مالية شهرية للأسرة وتوفير فرصة عمل للأم، علما بأن الإدارة الاجتماعية بشرق مدينة نصر وفرت مواد غذائية جافة ومجمدة للأسرة واستصدار أوراق ثبوتية للأم وأطفالها.

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