فرنسا تؤكد تزايد الدعم لزيادة موارد صندوق النقد الدولي

قال مسؤول في وزارة المالية الفرنسية إن عددا متزايدا من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين سيؤيد زيادة موارد صندوق النقد الدولي، ليتمكن من تقديم المزيد من المساعدات للدول الفقيرة المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نواب وزراء المالية من دول مجموعة العشرين عقدوا اجتماعا خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي لأول مرة منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مهام منصبه في وقت سابق من الشهر الحالي.وقال المسؤول الفرنسي إن إدارة الرئيس بايدن ستكون منفتحة أيضا على فكرة زيادة موارد الصندوق، في حين كانت الولايات المتحدة قد عرقلت في العام الماضي اقتراحا لإصدار الصندوق حقوق سحب خاصة بقيمة 500 مليار دولار، وانتقدته بدعوى أنه لا يوجه إلى الدول الفقيرة بشكل مباشر.وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية صندوق النقد، وتتمتع بحق النقض (الفيتو) على قرار زيادة موارد الصندوق. وكان الصندوق قد صرف في العام الماضي عشرات المليارات من الدولارات كقروض عاجلة لمساعدة الدول الفقيرة التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا.وأدى ظهور موجة ثالثة من الإصابات بالفيروس وبطء عمليات التطعيم في الدول الفقيرة باستخدام اللقاحات التي تم تطويرها إلى تنامي الدعوة لزيادة موارد الصندوق لتوفير المزيد من المساعدات للدول الفقيرة.