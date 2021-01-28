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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء الهند: سنساعد جهود التحصين العالمية بلقاحات إضافية ضد كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 08:38 م
ناريندرا مودي
ناريندرا مودي
وكالات
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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم، إن بلاده ستساعد جهود التحصين العالمية بلقاحات إضافية ضد مرض كورونا المستجد الذي يسببه فيروس كورونا.

وقال مودي في كلمة ألقاها عبر الإنترنت أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: «بينما تم حتى الآن تقديم لقاحين للعالم فقط ضد فيروس كورونا تم انتاجهما في الهند، فإنه سيتم توفير العديد من هذه اللقاحات في المستقبل القريب من الهند».

وأضاف رئيس وزراء الهند أن بلاده أنقذت بالفعل العديد من الأرواح وبذلك تكون قد أوفت بمسؤولياتها العالمية أثناء الوباء من خلال إرسال لقاحاتها الحالية إلى دول أخرى.

وقدمت الهند مئات الآلاف من جرعات التحصين المجانية إلى دول في منطقتها، حيث تتنافس على النفوذ مع الصين.

وتابع مودي إنه بينما كانت هناك مخاوف في بداية جائحة فيروس كورونا المستجد من إصابة ما يصل إلى 800 مليون شخص وموت أكثر من مليوني شخص في بلاده التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة، أثبتت الهند خطأ العالم.

وشهدت البلاد حوالي 7ر10مليون مليون إصابة حتى الآن، ويتناقص العدد اليومي منذ ما قبل بدء حملة التطعيم.

وتم تحصين أكثر من 3ر2 مليون عامل في قطاع الصحة على مدار 12 يوما، وفقًا لمودي، وسوف يتم تحصين حوالي 300 مليون في الأشهر القادمة.

ويُعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في بداية العام عبر الإنترنت بسبب الجائحة. وفي السنوات العادية، يتجمع الآلاف من كبار السياسيين وقادة الشركات في منتجع دافوس الجبلي السويسري.

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