مفقودون.. أسرة محمود بالمنوفية تبحث عنه

إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي، قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة قي البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.محمود محمد جبا الله الوحش، متغيب من أمس الساعة الرابعة عصرا، وشاهده بعض الأشخاص بجوار مغسله الحسنين في مليج شبين الكوم بالمنوفية، الرجاء من يتعرف عليه الاتصال بالرقم التالي 010‪99152473