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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«تقدم 16 خدمة».. تفعيل المنصة الموحدة للكهرباء أول فبراير

الخميس 28/يناير/2021 - 08:40 م
الشركة القابضة لكهرباء
الشركة القابضة لكهرباء مصر
محمود مرعي
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كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن بدء تفعيل خدمات المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" إن المنصة كان مفعلا بها خدمة واحدة فقط وهي المتعلقة بتقديم طلبات تحويل الممارسة لتركيب عداد كودي للمباني المخالفة.

وأشار إلى أن المنصة سوف تقدم 16 خدمة للمشتركين الحاليين والجدد بجميع الشركات التابعة لوزارة الكهرباء، موضجا الخدمات المقدمة كالآتي:

1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

2- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء والدعم الفنى.

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

9- تغير اسم صاحب العداد.

10- تقديم طلب فحص العداد.

11- تقديم طلب رفع العداد.

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

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