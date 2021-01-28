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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مريم الكفوري: نرفض تدخل الكونجرس الأمريكي في شئون مصر

الخميس 28/يناير/2021 - 08:40 م
النائبة مريم عزت
النائبة مريم عزت الكفوري
إسلام نصير
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انتقدت النائبة مريم عزت الكفوري، عضو مجلس النواب، تطرق الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي للدولة المصرية، مشيرة إلى أن مصر دولة تتمتع بسيادتها ولن نسمح بأي تدخل خارجي يُسيء للدولة المصرية.

وأوضحت "الكفوري" في تصريح صحفي لها، أنه يجب على أعضاء الكونجرس الأمريكي التطرق والنظر لشئون بلادهم، بدلًا من التدخل في شؤون غيرهم والعبث بأمن الدول واستقرارها، مؤكدة أن مصر دولة عريقة لها سيادة ولا تتدخل في شئون الدول الأخرى، بالإضافة إلى أن مصر دولة قانون يحقق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في الدولة المصرية.

وتابعت عضو مجلس النواب: "مصر لا يوجد بها معتقلون مثلما تلفظ نائب الكونجرس الأمريكي، والدولة المصرية حريصة على الالتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان".

وطالبت "الكفوري" أعضاء الكونجرس الأمريكي بضرورة مراجعة موقفهم واحترام سيادة مصر والابتعاد عن استخدام قضايا حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية.

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