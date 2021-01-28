رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

الخميس 28/يناير/2021 - 08:41 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
طباعة
أعلنت هيئة ميناء دمياط، عن استقبالها اليوم الخميس، 24 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16313 طن تشمل 4800 طن رمل و8840 طن فوسفات و2673 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30839 طنا تشمل 10133 طن ذرة و3565 طن حديد و10200 طن خردة و2055 طن خشب زان و4886 طن أبلاكاش، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 389 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بسلة وفاصوليا وفاصوليا وبطاطس وخس وكرنب وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أرز وفول وبرسيم وزيتون وكتان وشمر وكركدية ولب ولوف ونعناع وريحان ) وفواكة ( برتقال وفراولة وبلح ورمان وقرع عسل ومندرين ويوسفي وجريب فروت) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وإنجلترا وهولندا وبلجيكا وأمريكا وسريلانكا وألمانيا ومالطا وسنغافورة واليونان وهونج كونج وإندونيسيا وسلوفينيا والصين والهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1424 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1402 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 93980 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49670 طنا.

كما غادر قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5723 شاحنة.

موضوعات متعلقة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«الصحة»: نجحنا فى خفض ذروة الموجة الثانية للوباء

رئاسة تونس تكشف تفاصيل محاولة اغتيال قيس سعيد

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مصرع 6 بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع دواجن بولاية جورجيا الأمريكية

رابط موقع المنصة الموحدة للكهرباء.. خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى

اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي

شريف صالح: ربما في المستقبل يعود الورق إلى الواجهة