ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

أعلنت هيئة ميناء دمياط، عن استقبالها اليوم الخميس، 24 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16313 طن تشمل 4800 طن رمل و8840 طن فوسفات و2673 طن يوريا.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30839 طنا تشمل 10133 طن ذرة و3565 طن حديد و10200 طن خردة و2055 طن خشب زان و4886 طن أبلاكاش، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 389 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بسلة وفاصوليا وفاصوليا وبطاطس وخس وكرنب وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أرز وفول وبرسيم وزيتون وكتان وشمر وكركدية ولب ولوف ونعناع وريحان ) وفواكة ( برتقال وفراولة وبلح ورمان وقرع عسل ومندرين ويوسفي وجريب فروت) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وإنجلترا وهولندا وبلجيكا وأمريكا وسريلانكا وألمانيا ومالطا وسنغافورة واليونان وهونج كونج وإندونيسيا وسلوفينيا والصين والهند.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1424 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1402 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 93980 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49670 طنا.كما غادر قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5723 شاحنة.