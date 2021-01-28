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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حقيقة ادعاء سيدة باستيقاف رجل شرطة لها دون وجه حق

الخميس 28/يناير/2021 - 08:41 م
الداخلية
الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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رصدت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" لسيدة تقوم بالإسقاط على تصرفات رجل شرطة والادعاء باستيقافها دون وجه حق، حال استقلالها سيارة أجرة لتقنين الإجراءات قِبلها لعدم ارتدائها الكمامة الواقية ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس "كورونا".

بالفحص تبين عدم صحة ادعاء السيدة المشار إليها وأنها (مقيمة بمحافظة بورسعيد لها معلومات جنائية)، وأثناء قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة بورفؤاد باستيقاف إحدى سيارات الأجرة التى كانت تستقلها السيدة المذكورة دون ارتداء الكمامة الواقية وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبلها بتغريمها قيمة الغرامة المقررة، رفضت الدفع، وتركت بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.. بالعرض على النيابة العامة تم استدعاء شاهد الواقعة "قائد السيارة الأجرة التى كانت تستقلها السيدة المذكورة" وبمواجهته بما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه قرر عدم صحته بالكامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للإدلاء بأقوال كاذبة.

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