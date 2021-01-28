رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق والأردن يبحثان التعاون الثنائي

الخميس 28/يناير/2021 - 08:26 م
محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي
أ ش أ
طباعة
بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى استعراض أهم ما توصلت إليه الاجتماعات المشتركة بين العراق والأردن، والتي تضمنت مجالات: الطاقة والنقل والزراعة والتعليم والاتصالات والتعاون في القطاع الخاص، فضلًا عن مذكرتي تفاهم تم توقيعهما فيما يخص الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت (نينا) إلى أنه تم التطرق- أيضا - إلى التعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري، حيث أكد اللقاء ضرورة الإسراع بتنفيذ وتفعيل مخرجات القمة الثلاثية.

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، أهميةَ مواصلة العمل والتنسيق الاستراتيجي بين العراق والأردن وفقا للمصالح المتبادلة، مشيرًا إلى دعم مجلس النواب من خلال تعزيز التعاون بين البلدين والعمل على تذليل العقبات بإقرار التشريعات اللازمة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني دعمَ بلاده للعراق في المجالات كافة، والسعي إلى تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

«الصحة»: نجحنا فى خفض ذروة الموجة الثانية للوباء

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مصرع 6 بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع دواجن بولاية جورجيا الأمريكية

رابط موقع المنصة الموحدة للكهرباء.. خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى

اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي

شريف صالح: ربما في المستقبل يعود الورق إلى الواجهة