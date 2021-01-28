العراق والأردن يبحثان التعاون الثنائي

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، التعاون الثنائي بين البلدين.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى استعراض أهم ما توصلت إليه الاجتماعات المشتركة بين العراق والأردن، والتي تضمنت مجالات: الطاقة والنقل والزراعة والتعليم والاتصالات والتعاون في القطاع الخاص، فضلًا عن مذكرتي تفاهم تم توقيعهما فيما يخص الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.وأشارت (نينا) إلى أنه تم التطرق- أيضا - إلى التعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري، حيث أكد اللقاء ضرورة الإسراع بتنفيذ وتفعيل مخرجات القمة الثلاثية.وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، أهميةَ مواصلة العمل والتنسيق الاستراتيجي بين العراق والأردن وفقا للمصالح المتبادلة، مشيرًا إلى دعم مجلس النواب من خلال تعزيز التعاون بين البلدين والعمل على تذليل العقبات بإقرار التشريعات اللازمة.من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني دعمَ بلاده للعراق في المجالات كافة، والسعي إلى تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار.