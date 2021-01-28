واشنطن تؤكد دعمها لإجراء الانتخابات العراقية نهاية العام الجاري

‏أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لنظيره العراقي فؤاد حسين، عن دعم الولايات المتحدة لإجراء العراق انتخابات مبكرة العام الجاري.‏وشدد وزير الخارجية الأمريكي ونظيره العراقي خلال اتصال هاتفي على أهمية متابعة الحوار الاستراتيجي بين البلدين.يأتي ذلك الاتصال بعد يومين من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين بلينكن رسميا ليكون وزيرًا للخارجية. ضمن إدارة الرئيس جو بايدن.