نشاط شباب «التنسيقية»: حل مشكلات المواطنين.. ومتابعة المستشفيات والمصانع

لم يكتف نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتقديم أداء تشريعى متميز فى مجلس النواب، أشاد به الجميع، وواصلوا عملهم الخدمى للمواطنين فى المحافظات المختلفة.يأتى هذا الجهد اتساقًا مع مبادئ «التنسيقية»، التى اختارت جملة «سياسة بمفهوم جديد» لتكون شعارها، بهدف الإسهام فى تنمية العمل السياسى بتعظيم التكاتف خلف مشروع وطنى جامع لكل الأيديولوجيات السياسية، لإرساء دعائم الدولة المصرية والتعاطى مع الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والمواطنين.النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن «التنسيقية»، سعى خلال الفترة الماضية لحل المشكلات التى يعانى منها عدد من مستشفيات محافظات القليوبية، إذ تبرع لاستكمال خزان الأكسجين الخاص بمستشفى كفر شكر المركزى بمحافظة القليوبية.كما واصل «درويش» استقبال المواطنين بمقره الانتخابى، لمعرفة مشكلاتهم والعمل على حلها، فضلًا عن تنفيذ جولات لعدد من مستشفيات محافظة القليوبية، لدعم الفرق الطبية والتعرف على احتياجاتهم.وقال «درويش» إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هى منصة تجمع كل الطوائف السياسية، بحيث يتفق الجميع على الثوابت الوطنية بمختلف انتماءاتهم، لافتًا إلى أن نواب «التنسيقية» يهتمون بخدمة المواطنين والعمل التشريعى فى آن واحد. وتابع النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أعمال تأهيل وتغيير شبكة الصرف الصحى فى شارع على حسن بمنطقة الساحل بشبرا، استجابة لمطالب المواطنين، بعد موافقة الشركة على المشروع، بناءً على طلب النائب، منذ شهر أغسطس الماضى.وأكد «زيدان» أن هدف نواب «التنسيقية» هو العمل الدائم على خدمة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من مشروعات القوانين ستخرج خلال الفترة المقبلة، ستحدث طفرة فى جميع الملفات فى الدولة المصرية.وأوضح أن تجربة «التنسيقية» الملهمة وأداءها الإيجابى يأتيان نتيجة لتنوع أيديولوجياتهم واتفاقهم حول مصلحة الوطن والمواطنين.وتفقد النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المعهد الدينى الجديد بميت حلفا بمحافظة القليوبية، والتقى مجموعة من شباب وأهل ميت حلفا، للاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، ولتذليل جميع العقبات الإدارية من أجل استكمال المعهد الدينى فى أسرع وقت ممكن.كما زار «عبدالعزيز» مصنع «غريب تكس» للأقمشة بمنطقة الشرقاوية بمحافظة القليوبية، لمعرفة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية عمومًا وصناعة الأقمشة على وجه الخصوص.وأكد أهمية دعم الصناعة الوطنية كأحد أهم عناصر قوة الاقتصاد القومى، وأهمية تذليل العقبات من أجل زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل ودعم الصادرات، لافتًا إلى أن نواب «التنسيقية» سيعملون على تحقيق طموحات الشعب المصرى وأنهم يحملون على أكتافهم مسئوليات كبيرة خلال الفترة المقبلة.كما استكمل مكتب خدمات المواطنين الخاص بالنائب محمد تيسير مطر، حملة تطهير شوارع وميادين دار السلام والبساتين، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.ويستقبل «مطر» عددًا من المواطنين بشكل يومى للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها، كما التقى رئيس حى دار السلام فى أكثر من مناسبة للعمل على حل مشكلات القمامة وتنظيف الشوارع.وقال النائب إن تنسيقية شباب الأحزاب تعمل على ترسيخ أسلوب جديد لأداء مجلس النواب المصرى، بحيث يدركون مسئولياتهم تجاه وطنهم والمصلحة العليا للبلاد، وكذلك يعملون على الدفاع عن حقوق المواطنين، والمساهمة فى حل مشاكلهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتًا إلى أن «التنسيقية» قادرة على الإبداع وتوصيل رسالة حية ونموذجية، وتعمل على قدم وساق للإسهام فى تنمية العمل السياسى من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع.