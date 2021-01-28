«الدستور» ترصد أجندة اللجان النوعية فى دور الانعقاد الأول

«الخطة والموازنة»: «القيمة المضافة» أولًا.. و«التشريعية»: ننتظر الإحالة من الأمانة العامة

«الصناعة»: تعديلات لتحفيز الاستثمار.. و«الزراعة»: إصدار قانون الرى الجديد

«الصحة»: متابعة الدراسات حول «كورونا».. وتحسين أوضاع العاملين فى القطاع الصحى

«الاقتصادية»: تشريعات لمواكبة تأثير الجائحة.. و«الإسكان»: الأولوية لـ«التصالح»

تنشغل اللجان النوعية بمجلس النواب، حاليًا، بوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، لتحديد أولويات أجندتها التشريعية، وصياغة مشروعات القوانين المختلفة، تمهيدًا لبدء مناقشتها.ومن المقرر أن يناقش المجلس، خلال دور الانعقاد الحالى، عددًا من التشريعات المهمة، على رأسها قوانين الضرائب والعمل والتخطيط الموحد، وحزمة من التشريعات المختلفة لدعم وتحفيز الاستثمار، إلى جانب قانون العمل الجديد.انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، من وضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالى، تمهيدًا لبدء المناقشات حولها، وطرحها أمام أعضاء المجلس لإقرارها. وتتضمن الخطة تعديلات على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والإعداد لإصدار مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. كما تتضمن مشروعًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٩٦، الخاص باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان، ومشروعًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٢، بشأن فرض رسم إضافى على الأعمال الخيرية، إلى جانب تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦. وتشمل أيضًا مشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة، وتعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»، ومشروع قانون المالية العامة الموحد، إلى جانب مشروع قانون إعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كل الضرائب والرسوم.وفى اللجنة التشريعية، قالت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة، إن «تشريعية النواب» لم تستقر بعد على خطة العمل خلال الفترة المقبلة، انتظارًا لما تحيله إليها الأمانة العامة للمجلس، إلى جانب ازدحام الجدول بعدد من الاتفاقيات الدولية. وأوضحت أن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من التشريعات، ووافقت على قوانين الصلح الواقى من الإفلاس، ومشروع قانون إجراءات الوساطة، وكذلك مشروع قانون الحجز الإدارى.وأشارت إلى أن بعض التشريعات التى طرحت فى البرلمان السابق تنتظر رد الحكومة عليها حتى تأخذ دورها فى المناقشة، وفقًا للائحة مجلس النواب.قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل على إعداد حزمة تشريعية جديدة تلبى احتياجات الصناعة الوطنية، وتعمل على تذليل كل العقبات التى تقف أمام المستثمرين والمصانع وتحول دون زيادة الإنتاجية، مع تعديل بعض التشريعات القائمة لتحقيق ذلك.وأوضح أن الأجندة التشريعية للجنة تركز على إصدار تعديلات على القوانين الخاصة بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلى، إلى جانب معاونة الحكومة على تهيئة مناخ جيد وجاذب للاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد، لاستكمال مسيرة النجاح وزيادة معدلات النمو.وأشار إلى أن اللجنة تبحث الملفات العالقة من أجندة البرلمان السابق، تمهيدًا للاستماع لمقترحات النواب حولها، وإحالة بعضها للمناقشة.وكشف أعضاء بلجنة الزراعة بمجلس النواب، عن أن إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد يأتى على رأس أولويات اللجنة فى المناقشات، إلى جانب ملف الأسمدة وتسعير الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع الرى الحقلى وتطوير منظومة الرى بشكل عام.وأوضح أعضاء «زراعة النواب» أن اللجنة ستحرص على متابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع، فيما يختص بقطاع الزراعة، إلى جانب طرح عدد من التشريعات المتعلقة بالثروة السمكية، ومناقشة قانون نقابة الفلاحين.وفى لجنة القوى العاملة، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، إن قانون العمل الجديد سيحظى بالأولوية فى المناقشات، خاصة أنه طرح فى عهد البرلمان السابق، كما قطعت اللجنة السابقة شوطًا كبيرًا فى مناقشاته، ولم يعد متبقيًا سوى النظر فى بابه الأخير وإعداد التقرير النهائى حوله.أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن خطة عملها، خلال دور الانعقاد الأول، ستتضمن دراسة ملف مستشفيات التكامل، ومشكلات العجز فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة وأجهزة الغسيل الكلوى بالمستشفيات، إلى جانب الاهتمام بملف الرعاية الصحية للمسنين، وإعادة النظر فى منظومة الإسعاف والطوارئ الصحية، وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.وأوضحت أن خطة العمل ستشمل أيضًا دراسة التوسع فى المنح والبعثات الدراسية بمراكز الأبحاث الصحية، إلى جانب العمل على مكافحة الإدمان وتوعية المجتمع بمخاطره، وكذلك مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة، خاصة الفيروسات الكبدية، والعمل على النهوض والارتقاء بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والطب الوقائى، ودراسة إمكانية سد العجز الحالى والمستقبلى للمختصين بالرعاية الصحية، فى إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية لتحسين الأوضاع الطبية. وتتضمن خطة العمل متابعة الدراسات والأبحاث حول فيروس كورونا، ومزيدًا من التوعية ضد الفيروس وطرق الوقاية ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الجائحة وعقد سلسلة من الحوارات المجتمعية لمناقشة عدد من القضايا المهمة التى تدخل ضمن اختصاص عمل اللجنة، وعلى رأسها مشكلة الزيادة السكانية.أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنها ستعمل خلال دور الانعقاد العادى الأول على تطوير عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة على الصعيدين المحلى والدولى، فى ظل جائحة فيروس «كورونا المستجد».وأوضحت أنها ستعمل على تعزيز ودعم مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية مع إلقاء الضوء على الأثر التشريعى للقوانين الاقتصادية التى أقرها المجلس السابق، وبحث مدى توافق التنفيذ مع أهداف هذه القوانين.وأشارت إلى أن خطة العمل تتضمن تطوير البنية التشريعية بما يعزز الاستثمارات ويتيح المزيد من فرص العمل للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، إلى جانب سرعة الانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين التى ترد إلى اللجنة من الأمانة العامة.أما لجنة الإسكان بمجلس النواب فأعلنت أنها تضع مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد على رأس أولوياتها، فى هذا الفصل التشريعى، إلى جانب النظر فى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات الصرف الصحى ومياه الشرب فى عدد من القرى والمدن على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى متابعة إجراءات الإحلال والتجديد لعدد من المحطات، ومتابعة الجدول الزمنى للانتهاء من المشروعات المتوقفة.وأشارت إلى أنها ستمنح أولوية خاصة لمناقشة التطبيق الفعلى لقانون التصالح فى مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات المهمة على أجندة الدولة المصرية.