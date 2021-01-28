حقوقيون يحذرون: حملة ضد مصر بالتحالف بين «الإرهابية» و«رايتس ووتش»

حذر طارق البشبيشى، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، من محاولات التنظيم تشويه صورة مصر، عبر التنسيق مع منظمات حقوقية دولية للحديث باستمرار عن وجود انتهاكات فى ملف حقوق الإنسان داخل مصر، بهدف التشويش على الإنجازات المصرية خلال الآونة الأخيرة، التى تحققت رغم الظروف العصيبة التى مر بها العالم أجمع بسبب أزمة فيروس «كورونا المستجد».وقال «البشبيشى»: «فى هذا الإطار جاء التحالف الجديد الذى تسعى منظمة هيومن رايتس ووتش لتأسيسه مع جماعة الإخوان، فى محاولة جديدة منها لبدء مخطط تآمرى جديد ضد مصر، قائم على إعادة ترويج كل الادعاءات والشائعات التى رددتها على مدار سنوات، واستخدام منصات التواصل الاجتماعى فى الملف الحقوقى، بهدف إثارة الرأى العام وخلق حالة من الضيق»، مضيفًا: «كلها سيناريوهات مكررة ومصيرها ومكانها معروف هو سلة القمامة».ورأى إبراهيم ربيع، المنشق عن جماعة الإخوان، أن تحالف «هيومن رايتس ووتش» مع التنظيم لشن حملة شائعات على مصر ليس بجديد، فالمنظمة دائمًا تعمل ضد القاهرة، وتتعمد نشر معلومات مغلوطة ومجتزأة وغير دقيقة ولا تستند إلى أى مصدر.وقال «ربيع»: «أساليب المنظمة أصبحت مكشوفة ولن تجدى نفعًا مع الشعب المصرى، كما أن مصر أصبحت تتمتع بعلاقات دولية قوية، الأمر الذى يعطيها مكانة وثقة لن تستطيع أى من المنظمات المشبوهة المساس بها بأى صورة».وحذّر من أن حرب الشائعات ستظل الأداة الوحيدة فى يد التنظيم الإرهابى، لكن الجديد هو تعاونه مع منظمات وجهات ودول فى تنفيذ مخططات مشبوهة، دون أن يظهر هو فى الصورة، لكن هذه السيناريوهات محفوظة ولن تكون لها أى قيمة أمام الوعى الذى يملكه المصريون على مدار السنوات الماضية. واتفق أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، قائلًا إن تحركات «هيومن رايتس ووتش» واستمرار نهجها المعادى ضد مصر أمر متوقع، مشيرًا إلى أن منظمته حذرت مؤخرًا من أن الفترة المقبلة ستشهد حراكًا فى استخدام ملف حقوق الإنسان لتشويه سمعة مصر فى الخارج. وأضاف «نصرى»: «الملف الحقوقى تم تسييسه على مستوى العالم، والمنظمات الحقوقية الدولية أصبحت أداة تحركها بعض الدول لتحقيق أهداف سياسية، وعلى رأس هذه المنظمات هيومن رايتس ووتش، والتى تتبنى أى شىء يمثل ورقة ضغط على الدولة المصرية».وواصل: «ما حدث وسيحدث ليس بجديد على هيومن رايتس ووتش، التى تمارس دورًا مشبوهًا ضد مصر، بدأ بشكل كبير بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، وارتفعت وتيرته بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، الأمر الذى يرجع لتحولها وغيرها من المنظمات إلى أداة سياسية تستخدمها الدول التى يجمعها خلاف سياسى مع مصر، لتشويه صورتنا أمام المجتمع الدولى وأعضاء المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة».واستكمل: «جماعة الإخوان الإرهابية نسقت مع العديد من المنظمات الحقوقية، ما أسفر عنه تأسيس قرابة ١٨ منظمة حقوقية معنية بالشأن المصرى فى دول الاتحاد الأوروبى، بهدف إعطاء لمسة حقوقية دولية للتقارير المشبوهة ضد مصر، حتى تكون مقبولة لدى المجتمع الدولى».ولم تكتف «الإخوان» بذلك، والحديث لا يزال لـ«نصرى»، والتصق أعضاؤها بإدارات هذه المنظمات الحقوقية، بهدف الحصول على جزء من التمويل، إلى جانب تحقيق الهدف الأهم بالنسبة لهم، وهو تشويه سمعة مصر من الناحية الحقوقية، و«تبييض» وجه الجماعة وإكسابها أرضية سياسية فى الدول التى تنشط بها هذه المنظمات.وحذر من ارتفاع وتيرة الهجوم على مصر داخل دوائر صنع القرار السياسى الأمريكى، فى الفترة المقبلة، مدفوعًا بتحركات مكثفة من المنظمات الحقوقية التابعة لجماعة الإخوان، بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية ذات التوجه السياسى، وأخرى خرجت من مصر بعد ٣٠ يونيو، وعلى رأسها مركز القاهرة لحقوق الإنسان.وأوضح أن هذه التحركات المتوقعة ستكون داخل أروقة الأمم المتحدة، وتحديدًا المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خلال الدورة الـ٤٦ للمجلس، المقرر عقدها خلال العام الجارى، وذلك بهدف واضح ومعروف هو تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولى.وأشار فى هذا الصدد إلى ما يسمى «التجمع المصرى لحقوق الإنسان فى الكونجرس»، الذى ظهر اسمه مؤخرًا، مبينًا أنه إعادة إحياء لتشكيل حقوقى تم تدشينه فى مارس ٢٠١٩، برعاية من السيناتور الديمقراطى توم مالينوفسكى، المعروف بعدائه الشديد لمصر.وأضاف: «اختفى هذا التحالف، ثم عاد باسم جديد، فى محاولة للاستفادة من التغيرات السياسية التى طرأت على الساحة الدولية، وتحديدًا الانتخابات الأمريكية التى جاءت بالحزب الديمقراطى المعروف باستخدامه الملف الحقوقى لحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة».وشدد على أن هذه التحركات الحقوقية ضد الدولة المصرية فى الفترة المقبلة تتطلب مواجهة شاملة، من الجهات الحقوقية المحلية، وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع تشكيل تحالفات من منظمات محلية لمواجهات التحالف الحقوقى الدولى ضد مصر، فضلًا عن دور لجنتى حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بمجلس النواب فى التواصل مع البرلمانات الغربية.وقال النائب يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الأهداف الخبيثة التى تسعى «هيومن رايتس ووتش» لتحقيقها ضد مصر أصبحت مكشوفة أمام الجميع، محذرًا من سعيها وجماعة الإخوان الإرهابية إلى تنفيذ حملة جديدة ضد القاهرة باستخدام ملف حقوق الإنسان.وأضاف «الكدوانى»: «هيومن رايتس ووتش فقدت مصداقيتها، ليس فى مصر فقط، لكن فى عدد كبير من الدول، لاعتمادها على مراكز أبحاث ممولة من دول راعية للإرهاب، وتهدف إلى تشويه صورة وسمعة مصر بين دول العالم».وشدد على أن هذه المنظمة لم تستطع النجاح فى أى مخطط سعت لتنفيذه ضد مصر، وسيفشل أى مخطط جديد لها، لأن مصر وقادتها ومواطنيها على درجة كبيرة من الوعى واليقظة، مع الاستعداد بالرد السريع على أى اتهام، خاصة مع اعتماد المنظمة على معلومات غير دقيقة وغير موثقة، تلقى من خلالها التهم على الدول لتحقيق مصالح مموليها.واختتم عضو مجلس النواب بالقول: «حرب الشائعات على مصر لن تنتهى ولن تتوقف، ما دام يقابلها إصلاحات وإنجازات وتنمية متكاملة فى كل شبر على أرض الوطن، وملف حقوق الإنسان فى مصر اطلع عليه كل المنظمات الحقوقية العالمية، وهو ما عبر عنه الرئيس السيسى خلال زيارته إلى فرنسا بقوله: (مصر لا يوجد لديها شىء تخفيه)».