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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«أمن لبنان»: إصابة 41 عنصرًا وضابطًا في مواجهات طرابلس

الخميس 28/يناير/2021 - 08:24 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان عصر اليوم الخميس عن إصابة 41 عنصرا وضابطا في مواجهات طرابلس ليل أمس الأربعاء، وحذّرت المخلين بالأمن بأنّها ستكون مضطرّة لاستخدام جميع الوسائل المشروعة وفقا للقوانين.

وقال البيان: "تأسف قوى الأمن لما آلت إليه الأمور من أعمال شغب واعتداءات وأفعال جرميّة نتج عنها سقوط ضحيّة ووقوع إصابات بين المواطنين وإصابة 41 عنصرا وضابطا، 12 منهم أُصيب من جرّاء رمي القنابل اليدويّة من بينهم إصاباتٍ بليغة وتحت المُراقبة الطبيّة".

وأضاف البيان على "المخلّين بالأمن عدم الاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة وعلى عناصر ومراكز قوى الأمن".

وأشار إلى أنّ "قوى الأمن ليست المسئولة عن تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة في لبنان وبخاصّة في طرابلس، لا بل تبقى هي الأمل والضّمانة -في هذه المرحلة المصيريّة والحسّاسة-لأمن المواطنين".

ولفت إلى أن التّصعيد بدأ "من قبل بعض المشاركين في التّظاهُرة برمي الحجارة وحرق غرفة حراسة السراي وباب التفتيش بمادة البنزين، وتزايدت وتيرة أعمال الشغب عند محاولات دخول عدد من الشبان إلى قصر العدل وأقدموا على خلع البوابة الرئيسية وبدأوا برمي الحجارة تجاه العناصر والآليات".

ولفت البيان إلى أنه " في الساعة 2115 تحوّلت ساحة التظاهُر إلى ساحة معركة بكلّ ما للكلمة من معنى، حيث تمادى المُشاغبون بإلقاء قنابل مولوتوف وصل عددها إلى أكثر من 300 قنبلة، ومن ثمّ تمّ رمي 3 قنابل حربيّة روسيّة الصّنع باتجاه مداخل السّراي والباحة الرئيسيّة"، حيث انفجرت منها اثنتان وأسفر الانفجاران عن إصابة عدد من الضبّاط والعناصر وتضرّر عدد من الآليّات.

وأضاف البيان أن القوّة نفذت عمليّة حفظ الأمن والنّظام بإجراءات تصاعديّة مشروعة ومتناسبة بحسب القوانين المرعيّة للدّفاع المشروع عن حياة العناصر والمراكز والأماكن، عبر إطلاق النّار في الهواء تحذيرًا وتنفيذ عمليّة التفريق، ومع ذلك أصرّ البعض على الهُجوم على العناصرّ، ممّا اضطّرهم إلى إطلاق النار بشكل دفاعي حفاظا على حياتهم.

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