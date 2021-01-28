عبدالرحيم طايع يكتب: حرب «الجاتوه»

فى العاشر من يناير، كان احتفال مجموعة من السيدات الراقيات بعيد ميلاد إحداهن، فى أحد الأندية الشهيرة بالقاهرة، تضمن الاحتفال فقرة الحلوى، وجاءت الحلوى من حيث جاءت، والغريب أنها كانت على شكل أعضاء جنسية، المهم تناولت السيدات الحلوى، ومارسن احتفالهن المرح الضاحك، لكن يقال إن شخصًا متربصًا بهن، أو بإدارة النادى، قام بتصويرهن أو الاستيلاء على صورهن بطريقة ما، وبينهن قطع «الجاتوه» المثيرة للجدل، ونشر الصور فى السوشيال ميديا، ومن عنده أصبحت متاحة للجميع، وبدأ الجميع يرتبون حفلهم الخاص المقيم على أطلال الحفل الأصلى العابر.ليست طريقة صنع «الجاتوه» بهذه الصورة اللافتة بطريقة شائعة فى مجتمعنا، ولو كانت تحدث بين أبناء طبقة من الطبقات، فإنها تحدث سرًا لا جهرًا لشدة خصوصيتها وفرضية استفزازها لو أنها انتشرت بين أبناء الطبقات الأخرى الذين يعيشون أحيانًا على مراقبة غيرهم واعتبار معظم ما يفعلونه خطأ يجب تصيده وفضحه.فى العمق، لا شأن لنا بالحفل ومن كُن فيه ومن حواهن بجملة سلوكهن وتصرفهن، حتى لو كانت المؤاخذة مطلوبة، أعنى المؤاخذة الكلامية التى كالحوار والتى ليست بالتشهيرية ولا العقابية، إنما المهم حقًا أن نعرض لآراء الناس فيما جرى، وقد تباينت كالعادة، لنتعرف على طبيعة مجتمعية جديدة فشت بين المصريين فى الأعوام الأخيرة، ربما كان أدق تلخيص لها أنها البراعة فى «فن صناعة الحرب»، حتى لو كانت المادة التى يعتمد عليها الصناع البارعون أدنى بكثير من أن تصنع حربًا ما!انقسمت الآراء إلى ثلاثة، قالت طائفة بوضوح شديد: هؤلاء ملعونات فى الدنيا والآخرة؛ وتجب محاسبتهن قبل أن يكُنّ سببًا فى انهيار أخلاقى واسع يهلك البلاد والعباد. وهو رأى مجانى صرنا نقرؤه كثيرًا أمام الحادثات، يزج بالدين والأخلاق فى كل كبيرة وصغيرة، ويستعدى الناس على الناس، وليس بذكى بالمرة؛ فكم يغيب عنه أن الانهيار الأخلاقى الذى يتخوف من وقوعه واقع فعليًا، وأنه هو نفسه سبب فيه بتدينه الزائف وأخلاقه المدعاة، وأن إصلاح هيئة الحلوى ليس مدخلًا حقيقيًا لإصلاح دنيا تعقدت أحوالها جميعًا بكل معنى الكلمة.وقالت طائفة أخرى: دعوهن مطلقًا، هن سيدات كبيرات السن، والمفاجأة تسر أرواحهن، مهما كانت صادمة، لا تبالوا بهن، وركزوا على أنفسكم. وإن كان هذا الرأى رقيقًا ومسالمًا، إلا أنه يترك للعابثين واللاواعين مساحات فسيحة من ممارسة الفوضى بضمان النجاة الكاملة.وقالت طائفة ثالثة بحسم: لتتدخل الشرطة فورًا، وليكن الأمر برمته قانونيًا، يفصل فيه القضاء الذى نوقره ونثق به. والعيب هنا أن مثل هذه الطائفة تحمل الجهاز الأمنى والمؤسسة القضائية- وكلاهما مشغولان بالأكبر والأخطر- ما لا يحتمل، وهو أدنى بكثير مما يجب أن يهتما به ويتفرغا له!بينما اختارت الطائفة الرابعة والأخيرة، وقد كنت فردًا من جماعة أفرادها، أن تعامل ما جرى بالفكاهة والسخرية، وكم نحتاج إلى الضحك فى أيامنا الحزينة التى نصحو فيها وننام على أخبار قبيحة مقبضة.. لكن لعل غموض موقف هذه الطائفة عين ما يشوشها؛ فلا أحد يعرف، يقينًا، إن كانت فى صف ما جرى أم باتجاه يضاد اتجاهه!الخلاصة، تفرقت الآراء وتبددت الطاقات، وحدث الحذف والتبليك اللذان صارا يحدثان لأهون سبب فى السوشيال ميديا؛ كأن الجميع ينتظرون حدثًا صاخبًا جذابًا ليتخلصوا من الآخرين.. بل من أنفسهم لو أمكنهم الخلاص منها!الخلاف لا بأس به طبعًا، لكنه لا يصح أن يكون شرقًا وغربًا، أى لا يصح أن يكبر ويتسع بحيث يعصف بالمختلفين عصفًا ويضعفهم ويجعلهم كريشة يتلاعب بها هبوب هواء خفيف. ليس الناس فى بلادنا بمؤهلين للاختلاف فى الحقيقة، وقد كان المثقفون المعارضون لا يحبون إثارة مثل هذا المعنى، ويعتبرونه إنقاصًا لعقول الناس وضمائرهم، وإقلالًا من أحجامهم، وتعطيلًا لفكرة التغيير فى العموم، غير أن ما يجرى كله يؤكد للأسف أن هذا التصور صحيح، تصور عدم أهلية الناس لأى نزاع ولو كان بسيطًا، وأنه كلمة صادقة وليست كاذبة، وأنه بلا غرض أبعد من توجيه السعى إلى تنوير الناس وإنضاجهم قبل تثويرهم وهم فى ظلمة، وتهييجهم وهم دون الاكتمال.. لقد بدأت حرب «الجاتوه»، ولا يعلم أحد متى ستنتهى، ولا ما نتائجها، غير أنها حرب فارغة بائسة!