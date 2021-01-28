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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«مياه الإسكندرية»: لا ندخر جهدا فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

الخميس 28/يناير/2021 - 08:48 م
المهندس أحمد جابر
المهندس أحمد جابر
محمد إبراهيم
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تابع المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أعمال نقل مأخذ محطة مياه "الكيلو 40" من موقعه الحالى على ترعة دليل مريوط إلى ترعة النوبارية مباشرة، بمسافة قدرها 14 كيلومتر، لتحسين نوعية المياه الخام التى تستقبلها المحطة.

وفي بيان للقابضة، أكد جابر أن الشركة لا تدخر جهدا فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى منظومة ضبط الجودة بالشركة والتى تشمل: (وجود معمل بكل محطة لإنتاج وتنقية المياه، والمعمل المركزى لمراقبة جودة المياه المنتجة على مستوى المحافظة)، بالإضافة إلى المعمل المرجعى لمياه الشرب التابع للشركة القابضة والذى يراقب جودة المياه على مستوى الجمهورية.

كما تفقد رئيس شركة مياه الإسكندرية، أعمال استكمال مد خطوط نقل المياه العكرة للمحطة بأقطار 1600 مم، والبالغ عددها ثلاثة خطوط، بطول 14 كيلومتر للخط الواحد.

وباشر أعمال إحلال وتجديد عداية قطر 1000مم المارة أعلى مصرف "تعمير الصحارى" بمنطقة البتروكيماويات، لزيادة ضغوط المياه للمنطقة الصناعية بالبتروكيماويات، وسيدبك، وبشاير الخير 6، 7، 8 وزيادة الدعامات لها.

ووجه المهندس أحمد جابر، الشكر لجميع العاملين القائمين على عملية الإحلال والتجديد، ورافقه خلال الجولة رئيس قطاع انتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية، والمستشار الفنى للشركة.

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