أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بعد انتعاش السوق الأمريكية وشركات الطيران

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الخميس معوضة خسائرها المبكرة بفضل انتعاش السوق الأمريكية ومكاسب لشركات الطيران وتقارير نتائج تبعث على التفاؤل.وبعد انخفاضه بما يصل إلى اثنين بالمئة في المعاملات الصباحية، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الإغلاق، ليتحول المؤشر القياسي إلى تحقيق مكاسب طفيفة منذ بداية العام.زاد المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة، وارتفع كاك 40 الفرنسي 0.9 بالمئة، بينما انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بالشركات المصدرة 0.6 بالمئة، متأثرا بصعود الجنيه الإسترليني.شهدت الأسهم العالمية طفرة تقلبات هذا الأسبوع في ظل حمى تداولات المستثمرين الأفراد بالولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مما ضخم من قيمة أسهم بعينها كانت صناديق تحوط رئيسية تراهن على انخفاضها.وقفزت سوق الأسهم الأمريكية بفضل مكاسب في شركات التكنولوجيا، بينما صعد سهم أمريكان إيرلاينز أكثر من 20 بالمئة بعد أن ورد ذكر الناقلة الأمريكية على منتدى "رهانات وول ستريت" بموقع ريديت عقب إعلانها نتائجها.وصعدت أسهم سفر أوروبية مثل لوفتهانزا وتوي وآي.إيه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية بين 4.7 و7.2 بالمئة.وزادت أسهم ويز إير وإيزي جت أكثر من 4.5 بالمئة رغم الإعلان عن تراجع في خانة العشرات لإيرادات الربع الرابع.وقال جاسبر لولر، مدير الأبحاث في إل.سي.جي: "شركات الطيران البريطانية تقتفي أثر تصفية المراكز المدينة في أمريكان إيرلاينز الذي تسببت فيه صفحة ‘رهانات وول ستريت’ عقب إعلان نتائج الربع الرابع.. المراكز المدينة في سهم أمريكان إيرلاينز أكبر من المعتاد لكن كذلك شركات الطيران الأخرى نظرا لحالة القطاع."