وكيل صحة الغربية يتابع حالة مدير مستشفى المنشاوي العام

حرص الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، والدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، المدير السابق لمستشفى كفرالزيات العام، والدكتورة هيام أبوحمر، والدكتور هشام شيحة، على زيارة مدير مستشفى المنشاوي العام، الذي تعرض لحادث غاشم على يد بلطجية أثناء عودته إلى المنزل.وأمر حميدة بنقل الدكتور محمد جابر إلى مستشفى الحروق بكفرالزيات لاستكمال العلاج وباقي الفحوصات، واطمأنوا على حالته الصحية وتبادلوا معه الحديث، تحفيزًا وتشجيعا له وطمأنته أن الجميع بجواره لحين خروجه وتعافيه لاستكمال مسيرته في قيادة المنظومة الصحية بمستشفى المنشاوي.كما ناقش وكيل صحة الغربية حالته الصحية مع الدكتور باسم جسرها، مدير مركز الحروق، وتطورات وضع الحالة، موجّهًا بتوفير الرعاية الطبية والصحية اللازمة.