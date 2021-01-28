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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال» تستضيف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

الخميس 28/يناير/2021 - 08:47 م
المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي
أسماء إبراهيم
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تعقد لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس اللجنة، ندوة إلكترونية الإثنين المقبل، بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ومن المقرر فتح باب الحوار والمناقشة حول مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان.

وعقدت لجنة التشييد والبناء بالجمعية، ندوة إلكترونية أمس، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، وبمشاركة المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، وعدد من اعضاء اللجنة، لمناقشة خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحقيق أهداف الدولة لتدشين 3 مدن عمرانية جديدة ورؤية الوزارة حول زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، ودور مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك.

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