حاكم مصرف لبنان يواجه تهمة «إساءة الأمانة»

أوردت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان- اليوم الخميس- أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يواجه اتهامات بالإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة.وقالت الوكالة إن القاضية غادة عون اتهمت أيضا شركة صرافة بمخالفة قرار إداري.ولم تتطرق الوكالة لمزيد من التفاصيل. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من سلامة.يقود سلامة مصرف لبنان المركزي منذ 1993. وكانت عون تحقق بشأن تصرفه في دولارات مخصصة لدعم السلع الأساسية.صار أداء سلامة محل تدقيق بعد انهيار نظام لبنان المالي في 2019، مما تسبب في تهاوي قيمة الليرة وتعثر سداد دين سيادي.