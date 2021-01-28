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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة مدير أمن أسوان ومدير مكتبه بفيروس كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 08:45 م
اللواء عصام عثمان،
اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أصيب اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، الخميس، بفيروس كورونا المستجد، حيث تبين أنه خلال التقرير الرسمي لعينة المسحة الطبية الخاصة بمدير أمن أسوان إيجابية إصابته بالوباء.

ومن المقرر أن يتم نقل مدير أمن أسوان، مساء اليوم، إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، عزل أسوان، لتلقى العلاج اللازم.

في سياق متصل، أصيب المقدم رامى طلعت، 37 عامًا، مدير مكتب مدير أمن أسوان بوباء كورونا، وهو ما ظهر في نتائج المسحة الطبية الخاصة به.

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