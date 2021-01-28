إصابة مدير أمن أسوان ومدير مكتبه بفيروس كورونا

أصيب اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، الخميس، بفيروس كورونا المستجد، حيث تبين أنه خلال التقرير الرسمي لعينة المسحة الطبية الخاصة بمدير أمن أسوان إيجابية إصابته بالوباء.ومن المقرر أن يتم نقل مدير أمن أسوان، مساء اليوم، إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، عزل أسوان، لتلقى العلاج اللازم.في سياق متصل، أصيب المقدم رامى طلعت، 37 عامًا، مدير مكتب مدير أمن أسوان بوباء كورونا، وهو ما ظهر في نتائج المسحة الطبية الخاصة به.