«تنشيط السياحة» تستعد لإطلاق حملة السوق العربي

قال المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه طبقا لدراسات منظمة السياحة العالمية سيتم التوجه الدعائى إلى دول الخليج كمرحلة أولى، ضمن الاستعدادات لإطلاق حملة السوق العربي.وأضاف يوسف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يتم حاليا تصوير المنتجات السياحية التى تناسب السائح العربى وتوجهاته لخلق محتوى ترويجى لإعداد أفلام دعائية ستتضمن أماكن السهر وتناول المأكولات وأشهر المواقع الأثرية، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وأوضح أن هناك شركة متخصصة ستسوق هذه الأفلام على المنصات المختلفة التى تحقق أكبر نسبة من المشاهدات، وسيكون هناك قياس دورى لنسب المشاهدات وفاعلية الرسالة التى نريد توصيلها.