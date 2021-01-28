إجمالى إصابات كورونا في الجزائر 106 آلاف





أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الخميس، تسجيل 251 إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد.وقال الناطق الجزائري- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 106 آلاف و610 إصابات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2881 حالة وفاة.وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 72 ألفا و745 حالة، بعد شفاء 207 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن.وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.