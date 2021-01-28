بريطانيا تضيف الإمارات لقائمة حظر السفر الخاصة بجهود احتواء كورونا

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس اليوم الخميس إن بلاده أضافت الإمارات وبوروندي ورواندا لقائمة حظر السفر المرتبطة بفيروس كورونا وذلك اعتبارا من الساعة 1300 بتوقيت جرينتش غدا الجمعة.وقال الوزير في تغريدة على تويتر: "هذا يعني أن الأفراد الذين كانوا في هذه البلدان أو مروا بها سيمنعون من الدخول باستثناء البريطانيين والأيرلنديين وأصحاب الجنسيات الأخرى الذين يحملون حقوق إقامة وعليهم عزل أنفسهم عشرة أيام في المنزل".وذكرت الوزارة أن القرار جاء بعد ظهور أدلة جديدة تفيد باحتمال وجود سلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا.