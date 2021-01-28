أسبوع يفصل شيكو وهشام ماجد عن فركش «اللعبة 2»

يصور فريق عمل مسلسل "اللعبة.. ليفل الوحش" مشاهد العمل بشكل يومي بالتزامن مع عرضه على منصة شاهد vib.وقال الفنان سامي مغاوري، في تصريح لـ"الدستور"، إنهم يتبقى لهم أسبوع لينهوا كل مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع الحلقات تشهد أحداثا شيقة وتلفت الانتباه منذ المشهد الأول، معربا عن تحمسه لعرضه خلال شهر رمضان المقبل على شاشة mbc.مسلسل "اللعبة" كان قد عرض في موسم رمضان الماضي على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثاني، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم في الموسم الثاني، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.