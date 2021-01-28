لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

بِيعت لوحة نادرة من أعمال فنان عصر النهضة الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي بمبلغ 92.2 مليون دولار في مزاد نظمته دار سوذبيز في نيويورك، اليوم الخميس، وهو رقم قياسي عالمي بالنسبة لأعمال الفنان الإيطالي.ولوحة (يانج مان هولدنج أراوندل) أو "الشاب الذي يحمل ميدالية" هي واحدة من حوالي اثنتي عشرة لوحة من لوحات بوتيتشيلي المعروفة الباقية إلى اليوم. ولوحتا بوتيتشيلي الكبيرتان "مولد فينوس" و"بريمافيرا" معروضتان في معرض أوفيتسي في فلورنسا.وقالت سوذبيز إنها كانت واحدة من أهم اللوحات وأعلاها قيمة تظهر في مزاد على الإطلاق.أدار المزاد منظمون عبر الهاتف والإنترنت. ولم تعرف على الفور هوية المشتري.