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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: إصابات كورونا تتجاوز 765 ألفا

الخميس 28/يناير/2021 - 07:39 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
وكالات
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في كندا إلى 765 ألفا و865 حالة إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت تورونتو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 19 ألفا و60حالة وفاة، بينما تعافى 690 ألفا و369 شخصا من مرض كوفيد19-، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقد مر نحو 52 أسبوعا على ظهور حالة الإصابة الأولى في البلاد.

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