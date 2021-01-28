كندا: إصابات كورونا تتجاوز 765 ألفا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في كندا إلى 765 ألفا و865 حالة إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت تورونتو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 19 ألفا و60حالة وفاة، بينما تعافى 690 ألفا و369 شخصا من مرض كوفيد19-، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.وقد مر نحو 52 أسبوعا على ظهور حالة الإصابة الأولى في البلاد.