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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة شحن كارت وي لدفع فاتورة الإنترنت

الخميس 28/يناير/2021 - 08:16 م
كارت وي لدفع فاتورة
كارت وي لدفع فاتورة الإنترنت
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة طريقة شحن كارت وي لدفع فاتورة الإنترنت، وذلك بالبحث عنها خلال الساعات الحالية، مع قرب انتهاء شهر يناير، وانتهاء تجديد الفاتورة لبعض العملاء الذين يجددون على رأس كل شهر، وذلك بالبحث والسؤال عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهرية.

طريقة شحن كارت وي لدفع فاتورة الإنترنت


تتعدد طرق الشحن ودفع الفاتورة حيث يمكن للمواطن دفعها عن طريق محفظته في فودا فون كاش، أو عن طريق فوري، كما يمكنه الدفع أيضا عن طريق المحلات التجارية ومكاتب البريد، وأخيرًا يمكن دفعها عن طريق ماكينة الصراف الآلي.

ويستطيع العميل أن يجدد فاتورة الإنترنت من خلال كارت شحن شبكة وي حيث يقوم بشراء كارت يتتضمن قيمة الفاتورة التي يريد تجديدها، حيث تتيح شركة المصرية للإتصالات لعملائها تسهيلا عليهم في ظل الظروف التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية والعربية والأوروبية من جائحة كورونا التي انتشرت حول العالم وأدت إلى خسائر في الأرواح والأموال على كافة المستويات حول بقاع العالم، وذلك منعا للتكدس والازدحام لمواجهة الفيروس وحفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

خطوات شحن فاتورة الإنترنت بكارت وي


يمكن للعميل التسجيل عبر رابط موقع شركة المصرية الآتي: (من هنا)، ثم يقوم المواطن باختيار خانة جدد اشتراك وي إنترنت، ثم يدخل كود المحافظة متبوعا برقم التليفون الأرضي الذي عليه باقة الإنترنت، ثم يكتب البريد الإلكتروني الخاص به، ويقوم المواطن بالنقر على خانة"تحقق من الرقم"، ويختار طريقة الدفع بكارت الشحن، ضمن الخيارات الموجودة والتي منها عن طريقة الفيزا، وأخيرًا يقوم بالنقر على زر تأكيد السداد.

سداد فاتورة الإنترنت من وي عن طريق تطبيق جوميا وان

وبعد معرفة طريقة شحن كارت وي لدفع فاتورة الإنترنت، يضاف إلى الخدمات السابقة التي يمكن من خلالها دفع فاتورة الإنترنت من شركة وي، أن يقوم المواطن بتسديدها عن طريق موفع وتطبيق جوميا وان، حيث يمكنه اتباع الخطوات السابقة، من تسجيل الدخول عبر موقع جوميا، إضافة إلى إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اختيار حانة دفع فاتورة الإنترنت ضمن الخدمات التي توجد في خانة "خدمات" حيث يختار العميل المصرية للإتصالات DSL، ويقوم بإدخال رقم التليفون الأرضي بالكود، واختيار طريقة السداد التي تناسبه سواء ببطاقة الإئتمان الخاصة به أو بأية وسية أخري تناسب احتياجات.

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