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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوكيو: لا توجد شكوك أو اعتراضات على إقامة الأولمبياد هذا العام

الخميس 28/يناير/2021 - 07:44 م
طوكيو 2020
طوكيو 2020
وكالات
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أبلغ ممثلون عن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 الصحفيين اليوم الخميس، إنه لم تكن هناك شكوك أو اعتراضات من شركائها، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية بشأن استضافة اليابان للأولمبياد التي تأجلت للعام الحالي.

وتستعد اللجنة المنظمة لطوكيو للألمبياد، الذي ينطلق في 23 يوليو المقبل، على خلفية تضاؤل الدعم الجماهيري للألعاب الأولمبية في اليابان وسط جائجة كوفيد-19.

وتحدث يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم، وقال إنه تلقى تأكيدات من المسئول الألماني بأن طوكيو تحظى بالدعم الكامل من كافة الأطراف الأولمبية المعنية.

وقال موري بعد حديثه مع باخ "لم يطرح أي شخص في أي مكان تساؤلات أو اعتراضات (بشأن الأولمبياد) والجميع يريد إقامة أولمبياد ناجح وبسرعة".

وقال موري أيضا إن باخ طلب من مسؤولي طوكيو موافاته بآخر مستجدات بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في اليابان.

وتأخرت اليابان عن معظم الدول المتقدمة الاخرى، حيث يتوقع أن يتم أول تطعيم ضد الفيروس هناك في أواخر فبراير المقبل.

وشدد باخ على أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تؤيد "تجاوز قائمة انتظار طويلة" من أجل تطعيم الرياضيين قبل الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الفيروس، لكن بعض الدول بما فيها أستراليا وإسرائيل بدأت في تطعيم الرياضيين بالفعل.

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