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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تهون من مراجعة أمريكية محتملة لصفقة أسلحة للإمارات

الخميس 28/يناير/2021 - 08:12 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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هون زعماء إسرائيليون اليوم الخميس من مراجعة قد تجريها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات ارتبطت بتقارب البلد الخليجي مع إسرائيل.

كانت الإدارة الأمريكية قالت أمس الأربعاء إنها علقت مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة إلى دول حليفة.

ووافقت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي توسطت بين إسرائيل والإمارات في اتفاق الطرفين على إقامة علاقات رسمية في سبتمبر، على بيع الإمارات مقاتلات من طراز إف-35 وأسلحة أخرى.

وتجرى في العادة مثل هذه المراجعات بعد تنصيب إدارة أمريكية جديدة. وقالت الإمارات إنها توقعت مثل هذا الإجراء وستعمل عن كثب مع إدارة بايدن.

وإسرائيل هي البلد الوحيد بالشرق الأوسط الذي يمتلك طائرات إف-35. وعبرت الأولى في بادئ الأمر عن تخوفها من الصفقة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس خففا موقفيهما بعد تطمينات من ترامب بأن إسرائيل ستظل تحتفظ بالتفوق العسكري.

وقال نتنياهو في رده على أسئلة الصحفيين عن احتمال أن تسبب المراجعة انتكاسة لجهود إسرائيل في إقامة علاقات مع الإمارات ودول عربية أخرى: "لا أعتقد، أرى أننا تجاوزنا نقطة اللاعودة".

وأضاف قائلا: "يرى الجميع مزايا ضخمة هنا. إنه السلام مقابل السلام.. أعتقد أنها ستمضي للأمام".

ووصف جانتس المراجة بأنها "روتينية"، وقال في مقابلة مع تليفزيون واي.نت إنه سيتحدث إلى نظيره الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس لكنه لم يقدم تفاصيل.

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