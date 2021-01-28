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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

ريتا الحكيم: المخطوطات المكتوبة بخط اليد تقرّب القارئ من الكاتب

الخميس 28/يناير/2021 - 07:18 م
ريتا الحكيم
ريتا الحكيم
نضال ممدوح
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قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

استطلعت "الدستور" آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل ما زال هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.

وفي هذا الصدد قالت الشاعرة السورية ريتا الحكيم: "الكتابة هي مرآة الكاتب وروحه، فيها يجد نفسه ويبحث عن الآخرين فيها.. تطورت التقنيات لتسهِّل على الكاتب أمورًا كثيرة.. الكتابة الرقمية هي الأسرع لأنها تختصر جهدًا ووقتًا، لكن يبقى للمخطوطات المكتوبة بخط اليد وبكل ما يُدرَج على هوامشها من ملاحظات أو تعديلات أهمية كبرى من حيث أنها تقرِّب القارئ من الكاتب، وتجعله ينتقل إلى نفس اللحظات التي كان يكتب فيها، وربَّما يعيش الطقوس نفسها لأنه يطلق العنان لمخيِّلته لتتواءم مع الأجواء التي تحيط بالكاتب، من حيث ملمس الورق.. رائحته.. أو ربَّما يضع التخمينات والدوافع التي دفعته إلى إجراء بعض التعديلات هنا وهناك.. هكذا يدخل عالم الكاتب الخفي عنه من خلالها.

تابعت الحكيم: بالنسبة لي لا ضير من نشر مسوداتي دون تنقيح وبكل ما تحتويه من خربشات على هوامشها.. كنت أكتب على الورق ولا أنشر وحين ظهرت الكتابة الرقمية نقلت ما كنت أكتبه إليها وللأسف لم أحتفظ بالمخطوطات القديمة كلها، ولا أدري إن كان هناك بعضها بين أشيائي.

لم أعد أكتب على الورق أبدًا وذلك لسهولة التعامل مع الوسائط الأخرى من حيث التنسيق والتبويب والحفظ ضمن ملفاتٍ خاصة.

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