المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 1.81 مليون

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 1.81 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس، بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 153 ألفا و639 حالة، بينما تعافى من مرض كوفيد19- الذى يسببه فيروس كورونا 36ر1 مليون شخص.ومر نحو 47 أسبوعا منذ تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.