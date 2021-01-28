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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«ريال مارك» تكشف تفاصيل التعاون بين «عمر أفندي» و«الفطيم»

الخميس 28/يناير/2021 - 07:17 م
داليا العناني رئيس
داليا العناني رئيس شركة ريال مارك
أسامة الشندويلي
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كشفت داليا العناني رئيس شركة ريال مارك إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير عن تفاصيل التعاون بين شركتى عمر أفندي والفطيم.

وقالت العناني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن التعاون بين الشركتين اشتمل على إيجار مكان في عمر أفندي كفروع لكارفور ماركت التابع للفطيم.

وأوضحت العناني أن الفطيم لن تدير فروع عمر أفندي مثلما أثير في بعض الصحف ولكن الاتفاق اشتمل على إيجار مكان في بعض الفروع لكارفور ماركت بقيمة تسعيرية خاصة بالإيجار، موضحة أنه سيتم الاستعانة بـ١٤ فرعا على عدة مراحل.

كانت شركة ريال مارك التابعة للقابضة للتشييد والتعمير تعاونت مع الطرفين عمر أفندي إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة كارفور التابعة لمجموعة الفطيم للوصول إلى تعاون مثمر.

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