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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسرة تفترش الرصيف بالإسكندرية وترفض مساعدة «التضامن»

الخميس 28/يناير/2021 - 07:42 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورًا لأسرة تفترس الرصيف بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية في البرد وتحت الأمطار.

وكشفت مديرية التضامن أنه فور تلقي بلاغًا بوجود أسرة مكونة من سيدة و3 أطفال مشردة تفترش وتنام على الرصيف فى البرد القارس بمنطقة محرم بك أصدرت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، توجيهاتها للوحدة المتنقلة للأطفال وكبار بلا مأوى بالنزول الفوري والتعامل مع الحالة.

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير تضامن الإسكندرية أن الأسرة رفضت الانتقال مع الفريق لتوفير مأوي لها.

وأفادت نرمين عبدالمنعم، مسؤول المتابعة والتقييم بالفريق المحلي للبرنامج الحكومي لأطفال وكبار بلا مأوى، بأنه تم التبليغ بالحالة من قبل وأن الحالة قادمة من طنطا وعلي خلافات مع زوجها وعلى إثرها انتقلت من طنطا الي محافظة الإسكندرية.

أضافت أن السيدة دائمة التنقل مع أطفالها ورفضت الانتقال مع الفريق هى وأطفالها بغرض التسول، لافتة إلى أنه يتم متابعتها دوريًا لعدم تواجدها وكثرة التنقل من مكان لآخر.

في السياق ذاته، أكدت تضامن الإسكندرية نزول الفريق المحلي لأطفال وكبار بلامأوى إلى الحالات المبلغ عنها ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة وحمايتهم من مخاطر الشارع، فيما ترفض بعض الحالات الانتقال مع الفريق ويكتفي بإعطائهم بطاطين ووجبات غذائية ساخنة، وتوزيع 120 بطانية على الحالات التي ترفض الانتقال.

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