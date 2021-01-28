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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«فرحة وشكر».. كيف استقبل اللبنانيون المساعدات الطبية المصرية؟

الخميس 28/يناير/2021 - 07:09 م
اللبنانيون المساعدات
اللبنانيون المساعدات الطبية المصرية
سمر عبدالله
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لم تتخل مصر عن دعم الدول العربية الشقيقة في أي أزمة تمر بها، وخاصة أزمة انتشار فيروس كورونا، فمنذ انفجار مرفأ بيروت دعمت مصر لبنان الشقيق وظلت تقدم لها المساعدات حتى الآن، واليوم الخميس، أرسلت مصر 3 طائرات محملة بالمساعدات الطبية إلى دولة لبنان الشقيقة.

ونشر موقع وزارة الدفاع، إن القوات المسلحة قامت بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية، بتجهيز 3 طائرات نقل عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية وإرسالها لدولة لبنان الشقيقة.

ترحيب وشكر ورسائل محبة، هكذا كانت ردود أفعال أهالي لبنان فور وصول المساعدات إليهم، حيث قال ناجي بويز، مواطن لبناني، إن هذا الدعم والمحبة التي تقدمها مصر إلى الشعب اللبناني ليست جديدة على كرم وأخلاق ونبل الشعب المصري والقيادة السياسية، حيث إن مصر لم تتخل يوما عن الشعب اللبناني في أي محنة يمر بها في حياته، مؤكدا أن كل الدعم والمساعدة يحملها أهالي لبنان في قلوبهم وعلى رأسهم.

وأضاف "بويز" خلال لـ"الدستور"، أن اللبنانيين يتخذون الرئيس السيسي مثلا أعلى ويعتبرونه زعيم للدول العربية وليس رئيسا فحسب، مشيرا إلى محبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي لبنان التي ظهرت بأفعال وليس مجرد كلمات قائلا: "عشت عظيما ولتحيا جمهورية مصر العربية وأشقائنا المصريين".

فيما قالت ندى حيدر، فتاة لبنانية، إنها استقبلت نبأ المساعدات المصرية للبنان بفرحة شديدة وصلت إلى حد البكاء من الفرحة والتأثر، قائلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يدخل قلوب أهالي لبنان منذ توليه الحكم لحبه الشديد للعرب كافة والتي جاءت تنفيذا لوعده "مسافة السكة".

ووجهت "حيدر"، خلال حديثها لـ"الدستور"، الشكر للقيادة السياسية في مصر، مؤكدة أن اللبنانيين يرسلون الحب والتقدير والشكر لشعب مصر لما يحملونه من مشاعر نبيلة تجاه أشقائهم في لبنان، قائلة: "نحنا شعب واحد وكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية.. دمتم أهل كرم وعزة".

فيما قالت أسمهان نصر، مواطنة لبنانية، إن ما يحدث من مساعدات مصرية إلى لبنان سيظل يذكره التاريخ مهما تعاقبت الحكومات، واصفة الرئيس السيسي بأنه "أخ كريم ونبيل"، مضيفة: "عاجزون عن شكر القوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي ونحنا اللبنانيين سنتذكر مساعدتكم ونضعها في قلوبنا".

وأضافت "نصر" لـ"الدستور"، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تساعد لبنان ولا ترغب في مقابل لهذه المساعدات، مضيفة أن الشهامة والمروءة ليست بجديدة على المصريين الذين يحبون لبنان ويتمنون لها السلام، قائلة: "تمنوا لنا الأمان والسلام.. دامت مصر حرة".

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