«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

اضطرابات جوية شديدة تشهدها البلاد هذه الأيام مع برودة الجو ليلًا على أغلب محافظات مصر، ما دفع هيئة الأرصاد للحديث عن الطقس طوال الوقت والتنبيه على المواطنين بضرروة عدم الاستهانة بحالة الجو، خاصة في ظل خوف المواطنين من الإصابة بنزلات برد.وقال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الغد سيشهد انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء جمهورية، متوقعا هطول أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.أضاف شاهين، لـ«الدستور»، أن هيئة الأرصاد تتوقع هطول أمطار متوسطة على مناطق من محافظتي المنوفية والشرقية على فترات متقطعة، وسقوط أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة، محذرا من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.أشار شاهين إلى أن طقس السبت المقبل سيشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، مع احتمالية سقوط الأمطار بشكل خفيف على عدد من محافظات مصر.أما عن طقس الأحد المقبل، أكد شاهين أنه من الأحد وحتى الثلاثاء تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد استقرارا وارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.