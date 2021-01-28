برلمانى يطالب بتشكيل تكتل نيابي للرد على التقارير الدولية المشبوهة ضد مصر

طالب الدكتور سامى فتحي سوس، عضو مجلس النواب، بتشكيل تكتل نيابي من "النواب والشيوخ" للرد على التقارير الدولية المشبوهة ضد مصر.وقال سوس في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن وجود تكتل نيابي مصري للرد على الأكاذيب والتقارير المشبوهة التي تصدرها المنظمات الحقوقية الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر، سيقطع الطريق على جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات النيل من الدولة المصرية.وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر الحديثة أصبحت تنتهج مبدأ المكاشفة والمصارحة ولا يوجد شيء تخاف منه لتخفيه، مشددا على أن هناك قضاء عادلا وأن المحاكمات تتم للجميع في ضوء القانون والدستور، وأن الكل يتمتع بحقوقه وحرياته كما نص عليها الدستور.