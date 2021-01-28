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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«صالون الإعلام» يناقش قضية فوضى السوشيال ميديا

الخميس 28/يناير/2021 - 08:01 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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يقيم "صالون الإعلام" لأيمن عدلي صالونه الشهري تحت عنوان "الإعلام الجديد" لمعرفة كيف نواجه فوضى السوشيال ميديا؟

يتحدث في الصالون الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد سعيد محفوظ، مؤسس ميديا توبيا، والدكتور ياسر عبد العزيز والكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور.

يدير الندوة الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين وبمصاحبة فرقة نجوم الطرب للموسيقى والغناء قيادة المايسترو د. مصطفى أحمد.

وأكد عدلي أن فكرة إقامة الصالون جاءت لتجمع بين أبناء المهنة، لمناقشة مختلف القضايا، التى تهم العاملين فى الحقل الإعلامى وتساهم فى تطوير عملهم وتقديم القدوة وطرح القضايا الوطنية الجادة للنقاش تحت مظلة الوطن.

وشدد على أهمية الصالون فى تثقيف وتنوير وتنمية المجتمع وغرس روح الوطنية والحفاظ على دعائم المجتمع وعاداته وتقاليده.

وأوضح عدلى أنه من الضرورى جمع الإعلاميين للتعارف وتقريب وجهات النظر ومناقشة المشاكل والهموم التى تعيق عملهم، والعمل على حلها، إضافة إلى الاستفادة من أصحاب الخبرات، فمصر مليئة بالكفاءات وأصحاب التجارب والرؤى الجادة، وإتاحة المجال للحوار المفتوح هدفه المساهمة فى الارتقاء بمستوى إعلامنا، ليكون قادرًا على مواصلة دوره الوطنى.

وأكد عدلى ضرورة وجود دور إعلامى عبر الصالون؛ للرد على الهجمات والحملات المغرضة ضد الدولة المصرية، وإبراز الجوانب الإيجابية والصورة المشرفة والمشرقة لوطننا الغالى الذى يمتلك من المقومات ما تحقق له المكانة العالمية فى الجوانب الاقتصادية والثقافية والفكرية والدينية.

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