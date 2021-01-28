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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في اليوم العالمي للجزام.. كيف عالج الفن والأدب داء «هانسن»؟

الخميس 28/يناير/2021 - 06:59 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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تمر اليوم 28 يناير ذكرى الاحتفاء باليوم العالمي للجزام أو داء "هانسن "، تزامنا مع وفاة الزعيم الهندي غاندي الذى اهتم بعلاج المرض.

يعد الجزام من أقدم الأمراض في تاريخ البشرية، وتأتي خطورته في كونه أحد أبرز الأمراض المزمنة والمعدية التي تستهدف الجهاز العصبي.

فدائما ما يعالج ويطرح الفن والأدب القضايا العالقة، وتقديمها في صيغة أدبية فقد قدم الكاتب والروائي فتحي أمبابي مجموعته القصصية التى تحمل عنوان "مستعمرة الجذام" والتى تعد بمثابة محاكاة سردية معنية بالجذام.

يلفت الشاعر والقاص جمال القصاص عبر مقالة له أن "مستعمرة الجذام" تحتفي بالحضور الإنساني حتى في أقصى لحظاته تناقضًا وتشوهًا، خاصة في علاقته بالسلطة، وهو ما يطالعنا في قصة «مستعمرة الجذام» أطول القصص الخمس، حيث يبلغ التهكم والسخرية ذروتهما دراميًا، من سلطة شائخة فاسدة تحولت إلى مستعمرة مليئة بالأوبئة والأمراض.

لم يكن الأدب في صوره المتعددة وحده متصدر لطرح ومعالجة مثل هذه الجوائح والقضايا، فقد كان للسينما دورها أيضا، وقد تناول المخرج أبو بكر شوقي حياة المقيمين في مستعمرة الجذام بأبو زعبل من خلال فيلمه الوثائقي القصير "المستعمرة"، ومن بعده قدم فيلمه "يوم الدين " الذي يروي تفاصيل رحلة الشاب "بشاي" الذي عاش أغلب حياته داخل مستعمرة الجذام، ومن بعد رحيل زوجته يقرر أن يخرج وينطلق في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد بهدف الوصول إلى قريته.

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