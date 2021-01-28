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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عادل أسعد الميري: الوسائط الحديثة سهلت عملية الكتابة

الخميس 28/يناير/2021 - 06:56 م
عادل أسعد
عادل أسعد
نضال ممدوح
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قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

الـ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر، وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازال هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.

وحول هذا الأمر قال الكاتب عادل أسعد الميري: في الحقيقة أنني منذ البداية وأنا أكتب على الكومبيوتر، ولم يحدث أن كتبت مخطوطات، إلا لبعض الفقرات في بعض الكتب المترجمة، بسبب الحيرة بين صياغات مختلفة، أما في الأعمال من تأليفي، فمنذ 2006 وأنا أكتب بنفسي على الكومبيوتر، ولذلك فأنا ليست لديّ مخطوطات لأعمالي، كما تقولين فهذا النظام أصبح ينتمي إلى عصر ما قبل الكومبيوتر.

وتابع: كل التغييرات حاليا أصبحت تتمّ بواسطة التسهيلات المتاحة على برنامج وورد، من حذف وإضافة ونقل فقرات بين أجزاء الكتاب، لا شك أن برامج وورد سهّلت كثيرا، عملية تصحيح بعض الفقرات إذا أراد المؤلّف ذلك، ففي الزمن القديم كانت تصحيحات الكتابة على التايبرايتر Type writer صعبة جدا.

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