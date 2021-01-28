شريف الدسوقي: «خدت علقة من أبويا بعد أول دور ليا على المسرح»

حل شريف الدسوقي ضيفا على سلمى قاسم في برنامجها «ع البحري» على راديو «إينرجي» 92.1.وكشف «الدسوقي» في حواره أنه قام بأول أدواره عندما كان في الرابعة من عمره بإحدى مسرحيات مسرح «إسماعيل ياسين» بالإسكندرية، كما أن شخصية «سبعبع» في مسلسل «بـ100 وش» شخصية حقيقية موجودة في الاسكندرية.وعبر شريف دسوقي عن سعادته لوجوده بإذاعة إينرجي، وكشف أن نشأته في الاسكندرية وعمل والده كمدير لمسرح اسماعيل ياسين كان السبب في حبه للفن، كما كشف أنه قام بأول أدواره على الإطلاق في إحدى المسرحيات الصيفية هناك، عندما تغيب الطفل المشارك بالمسرحية دون علم والده وأن الأخير "رنه علقة" على حد تعبيره بعد ادائه للدور، وحذره من التواجد على خشبة المسرح مرة أخرى.كما كشف أن شخصية «سبعبع» هي شخصية حقيقية قابلها في إسكندرية، مؤكدا أن الفنان يجب أن يلاحظ جميع من حوله حتى يستطيع ثقل موهبته.