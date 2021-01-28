رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس محمد قمصان «محارب السرطان المزيف» 15 يومًا

الخميس 28/يناير/2021 - 07:10 م
محمد قمصان
محمد قمصان
عمرو الشامي
طباعة
أمرت نيابة مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ بتجديد حبس محمد قمصان 20 عامًا، 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات، بسبب ادعائه الإصابة بمرض السرطان على خلاف الحقيقة والتربح من ذلك بالأموال والهدايا العينية، ونشر أخبار كاذبة، فضلًا عن التحقيق في 7 بلاغات تقدم بها مرضى السرطان ضده لتضررهم نفسيًا بما قام به.

وانفردت «الدستور» في وقت سابق بنشر نص تحريات مباحث مركز دسوق بكفرالشيخ، برئاسة العقيد أحمد سكران، بشأن الشاب محمد قمصان، مدّعي مرض السرطان.

وكشفت التحريات عن أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بدسوق في المحضر رقم 240 لسنة 2021 إداري مركز شرطة دسوق بطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول واقعة الشاب محمد قمصان وملابساتها لادعائه إصابته بمرض السرطان علي خلاف الحقيقة.

أسفرت التحريات عن قيام المتهم محمد قمصان مواليد 1 يونيو 2001، حاصل علي دبلوم تجارة، بادعائه كذبًا على غير الحقيقة مرضه بالسرطان، وأنه اتخذ عدة طرق ليتشابه مع أصحاب هذا المرض بأن قام بحلق شعره وارتدى ملابس مكتوب عليها أنه مصاب فضلًا عن نشره مقاطع مرئية لاستعطاف المواطنين وكسب الشهرة والتحصل علي هدايا مادية وعينية.

كما أنه تسبب خلال الفترة الأخيرة في نشر مقاطع على مواقع التواصل تفيد بفشل علاجه، ما أثر علي الحالة الصحية والنفسية علي أصحاب هذا المرض اللعين، وأثر بالسلب علي حالة السلم العام، كما أثبتت التحريات تحصله على مبالغ مادية وهدايا عينية جراء ما قام به.

وأصدر مكتب النائب العام، بيانًا تفصيلًا حول واقعة محمد قمصان أكد فيها أن تحريات المباحث الجنائية أثبتت ادعاءه مرض السرطان بقصد الشهرة والتربح والحصول على هدايا عينية.

موضوعات متعلقة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

«سائل منوي على ملابسها».. تفاصيل محاولة اغتصاب وسرقة فنانة في شقتها بحدائق أكتوبر

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

المؤلف التلفزيوني الأمريكي نورمان لير سيحصل على جائزة جولدن جلوب عن مجمل أعماله

موعد سحب كراسات التطوع في الجيش المصري 2021

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى

اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي

شريف صالح: ربما في المستقبل يعود الورق إلى الواجهة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية