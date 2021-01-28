تجديد حبس محمد قمصان «محارب السرطان المزيف» 15 يومًا

أمرت نيابة مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ بتجديد حبس محمد قمصان 20 عامًا، 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات، بسبب ادعائه الإصابة بمرض السرطان على خلاف الحقيقة والتربح من ذلك بالأموال والهدايا العينية، ونشر أخبار كاذبة، فضلًا عن التحقيق في 7 بلاغات تقدم بها مرضى السرطان ضده لتضررهم نفسيًا بما قام به.وانفردت «الدستور» في وقت سابق بنشر نص تحريات مباحث مركز دسوق بكفرالشيخ، برئاسة العقيد أحمد سكران، بشأن الشاب محمد قمصان، مدّعي مرض السرطان.وكشفت التحريات عن أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بدسوق في المحضر رقم 240 لسنة 2021 إداري مركز شرطة دسوق بطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول واقعة الشاب محمد قمصان وملابساتها لادعائه إصابته بمرض السرطان علي خلاف الحقيقة.أسفرت التحريات عن قيام المتهم محمد قمصان مواليد 1 يونيو 2001، حاصل علي دبلوم تجارة، بادعائه كذبًا على غير الحقيقة مرضه بالسرطان، وأنه اتخذ عدة طرق ليتشابه مع أصحاب هذا المرض بأن قام بحلق شعره وارتدى ملابس مكتوب عليها أنه مصاب فضلًا عن نشره مقاطع مرئية لاستعطاف المواطنين وكسب الشهرة والتحصل علي هدايا مادية وعينية.كما أنه تسبب خلال الفترة الأخيرة في نشر مقاطع على مواقع التواصل تفيد بفشل علاجه، ما أثر علي الحالة الصحية والنفسية علي أصحاب هذا المرض اللعين، وأثر بالسلب علي حالة السلم العام، كما أثبتت التحريات تحصله على مبالغ مادية وهدايا عينية جراء ما قام به.وأصدر مكتب النائب العام، بيانًا تفصيلًا حول واقعة محمد قمصان أكد فيها أن تحريات المباحث الجنائية أثبتت ادعاءه مرض السرطان بقصد الشهرة والتربح والحصول على هدايا عينية.