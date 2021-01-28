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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المدونون التشيك يواصلون برنامجهم السياحي بجولة في المتحف المصري

الخميس 28/يناير/2021 - 07:40 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب - رامى حسين
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واصل المدونون التشيك الذين جاءوا إلى مصر في زيارة تعريفية بناء على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجهم السياحي، حيث زاروا المتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى أهم معالم مصر القديمة منها جامع عمرو ابن العاص، وكنيسة أبي سرجة.

وحرص المدونون على نشر العديد من الصور والفيديوهات عن الأماكن التي زاروها في مصر على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحظى بأكثر من نصف مليون متابع من مختلف دول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونالت هذه الصور والفيديوهات آلاف الإعجابات والتعليقات، كما تفاعل المدونون مع متابعيهم في الرد على تساؤلاتهم لا سيما بشأن تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا بالمناطق السياحية في مصر، فضلا عن تجربتهم الخاصة في زيارة منطقة الأهرامات للمرة الأولي.

من جانبه، قال السيد ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إنه من المقرر أن يستكمل هؤلاء المدونون برنامجهم السياحي بزيارة مدينة الغردقة ومدينة الأقصر خلال الايام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن المدونين زاروا في أولى جولاتهم أهم المقاصد السياحية والأثرية في مصر، منطقة أهرامات الجيزة ومنطقة آثار سقارة، حيث قاموا بجولة داخل هرم زوسر المدرج والسيرابيوم وبعض المقابر الأثرية بالمنطقة منها مقبرتا كاجمني وميراروكا، بالإضافة إلى زيارة منطقة خان الخليلي.

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