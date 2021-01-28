تزايدت معدلات البحث عن موعد سحب كراسات التطوع في الجيش المصري 2021 على محرك البحث العالمي الشهير "جوجل" خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين في القوات المسلحة في بداية العام الجاري 2021 وحددت موعد سحب ملفات التطوع في القوات المسلحة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والشباب أقل من 35عاما.

موعد سحب كراسات التطوع بالجيش المصري 2021

وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان صحفي نشرته "الدستور" في وقت سابق أن الفريق أول محمد زكى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وافق على فتح باب القبول لاستقبال دفعة جديدة من المتطوعين في الجيش المصري.

وأوضح بيان القوات المسلحة أن موعد سحب كراسات التطوع في الجيش المصري مستمر لمدة شهر بداية من يوم 27 يناير 2021 وحتى 27 فبراير 2021.

شروط القبول للتطوع بالجيش المصري

وحول شروط قبول المتقدمين للتطوع الجيش المصري حددت القوات المسلحة، عددًا من الشروط تتمثل في ما يلي:-

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة وألا يقل عن 15 سنة

- أن لا يكون المتقدم متزوج على أن يتعهد بعدم الزواج طوال فترة تدريبه

-أن يكون حسن السير والسلوك وحسن السمعة

-أن يكون المتقدم حاصل على مجموع ليس أقل من 65%

-أن يتمكن من اجتياز كافة الاختبارات الطبية

-أن يكون لائقا طبيا وقت التقديم.





الأوراق المطلوبة للتطوع في الجيش المصري

وعن الأوراق والمستندات المطلوبة لسحب ملفات التطوع في الجيش المصري، حددت القوات المسلحة الأوراق التالية لقبول طلبات التطوع في الدفعة الجديدة وهي:

1-شهادة ميلاد كمبيوتر خاصة بالمتقدم.

2-شهادة المؤهل الدراسي.

3-صورة من صحيفة الحالة الجنائية.

4-8 صور شخصية للمتقدم

5-أن يقدم فيش البصمات جند 1.

6- رخصة قيادة خاصة بالمتقدم إن وجدت.

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